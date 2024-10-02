Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Похожие склады появятся и в других городах.
Фулфилмент-склад «Мегамаркета» на месте ИКЕИ в омской МЕГЕ откроется в октябре. Он будет выполнять функции сортировочного центра.
Как сообщает «Деловой Петербург», в октябре «Мегамаркет» также запустит 6 из 14 складов по стране на месте ИКЕИ. Так появятся склады экспресс-доставки.
Напомним, площадь помещения, которое раньше занимала ИКЕА в Омске, составляет 25 656 кв.м.
·Экономика/Бизнес

Похожие склады появятся и в других городах.
Фулфилмент-склад «Мегамаркета» на месте ИКЕИ в омской МЕГЕ откроется в октябре. Он будет выполнять функции сортировочного центра.
Как сообщает «Деловой Петербург», в октябре «Мегамаркет» также запустит 6 из 14 складов по стране на месте ИКЕИ. Так появятся склады экспресс-доставки.
Напомним, площадь помещения, которое раньше занимала ИКЕА в Омске, составляет 25 656 кв.м.