Омск-Информ
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·Происшествия

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. 

Вчера, 1 октября, около 23:05 минут стало известно о ДТП в Омском районе со смертельным исходом.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 51-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 при движении по дороге к микрорайону Береговому наехал на пешехода. В результате от полученных травм пешеход погиб, его личность устанавливается.

Известно, что при ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

Проверка продолжается, чтобы окончательно определить причины и обстоятельства инцидента.

·Происшествия

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. 

Вчера, 1 октября, около 23:05 минут стало известно о ДТП в Омском районе со смертельным исходом.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 51-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 при движении по дороге к микрорайону Береговому наехал на пешехода. В результате от полученных травм пешеход погиб, его личность устанавливается.

Известно, что при ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

Проверка продолжается, чтобы окончательно определить причины и обстоятельства инцидента.