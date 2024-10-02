Он позволяет измельчать пластик, бумагу и картон c помощью кручения педалей.

В детской библиотеке имени И. А. Крылова 6 и 7 октября пройдут мероприятия, посвященные теме экологии. В частности, для детей пройдет мастер-класс «Измельчаем и творим». Для экологического мероприятия привезут велошредер. Маленьких омичей познакомят с тем, как работает устройство и как из старых вещей получить новые.

Велошредер – устройство, в котором объединены функции велосипеда и измельчителя отходов. Если сесть и начать крутить на нем педали, то можно запустить измельчитель, который разделит на малькие кусочки бумагу, картон и даже пластик.

Экологическое мероприятие организовали Добро.Центр Омского ГАУ и движение «Экосистема». Событие рассчитано на детей от 6 до 12 лет.

Кроме того, для детей проведут урок экологии, на котором они узнают о важности утилизации отходов, роли вторичных материалов в охране окружающей среды и поучаствуют в тематическом квесте.