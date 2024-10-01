«Тепловая компания» и «Омск РТС» продолжают выяснять, кто несет ответственность за коммунальные аварии и отключения горячей воды в городе.

В «Тепловой компании» заявили, что АО «Омск РТС» завышает количество домов, оставшихся без горячей воды из-за аварий на сетях «Тепловой компании». Сколько таких домов на самом деле, в компании не сообщают, но утверждают, что их точно не 772.

– Только «Тепловая компания» обладает полной и достоверной информацией о всех отключениях от источников тепла, регулярно размещает информацию о проводимых работах в своем канале, – заявили на предприятии.

Муниципалы зафиксировали 70 повреждений на своих квартальных сетях, через которые передают тепло источники «Омск РТС». Сегодня устранением этих аварий занимаются 26 бригад.