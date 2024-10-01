Как заявили в организации, объекты были незаконно установлены в охранной зоне тепловых сетей.

В компании АО «Омск РТС» отреагировали на сообщения об отсутствии отопления в городке Нефтяников. По данным ресурсоснабжающей организации, батареи остаются холодными на 119 объектах. Среди них учреждения образования, социальной сферы, торговли и 85 многоквартирных жилых домов. Проблему обещают устранить проблемы сегодня, 1 октября, до 21 часа.

Она возникла из-за повреждения магистрального трубопровода на проспекте Мира в районе остановки общественного транспорта «Кристалл». Неисправность была обнаружена еще 30 августа, отремонтировать трубу планировали до начала отопительного сезона, но, чтобы добраться к ней, компании понадобилось более 20 дней. Прямо над теплосетями установлены теплая остановка и ряд киосков, что противоречит законодательству.

– Нестационарные объекты в нарушение норм были установлены в охранной зоне тепловых сетей. Действующее законодательство запрещает размещать подобные строения на расстоянии ближе чем 3 метра от тепловых сетей, а тем более прямо над ними. Чтобы получить доступ к поврежденному трубопроводу, Омск РТС обращалось с просьбой убрать объекты в администрацию Советского округа, департамент городского хозяйства городской администрации и к мэру города Омска. Для решения этого вопроса потребовалось более 20 дней, – рассказали представители АО «Омск РТС».

Отопительный сезон в Омске начался 23 сентября. По данным администрации города, на полный запуск систем теплоснабжения города потребуется около трех недель. Ресурсоснабжающие организации продолжают в круглосуточном режиме устранять повреждения на тепловых сетях. На 1 октября по причине проведения аварийных работ на квартальных сетях АО «Тепловая компания» без ГВС остаются 772 объекта, в том числе 600 жилых домов.