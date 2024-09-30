Речь идет только о тех, которые подключены к сетям АО «Тепловая компания».

За минувшие выходные «Тепловая компания» устранила 17 повреждений на сетях. Аварии устранили на Комсомольском проспекте, на улицах Гашека, Партизанской, Звездова, Мира, Стальского, Крылова, 14-й Военный Городок, 9-я Марьяновская, 4-я Кордная, Кировская, Орджоникидзе, Звездова, Крылова и 1-я Транспортная. Благодаря этому горячее водоснабжение восстановили в 177 домах.

На сетях АО «Тепловая компания» остаются еще 316 повреждений. Из-за этого в 355 домах нет горячей воды.

Кроме «Тепловой компании» к ремонту привлекли сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, АО «Омскэлектро», ООО «Нараяна», ООО «Аквастрой», ООО «Силура» и других подрядчиков. Сегодня, 30 сентября, ремонт проводят по адресам:

Нейбута, 9,

Нейбута, 64–66,

Чернышевского, 3,

8-я Восточная, 24,

Орджоникидзе, 276б,

Рабиновича, 91,

Нефтезаводская, 44,

Магистральная, 3, 5,

19-го Партсъезда, 34,

Энергетиков, 22,

20-го Партсъезда, 16,

Крутогорская, 15,

пер. Комбинатский, 8,

Маркса, 59,

Маркса, 60,

поселок Светлый, 152,

14-й Военный Городок, 36,

Избышева, 21,

Иртышская Набережная, 43,

Камерный переулок, 17,

Романенко, 10,

Ватутина, 24/1,

Комарова, 16.

Капитальный ремонт теплосетей проводят в микрорайоне Золотые Купола, поселке Черемушки и на улице 8-й Линии.