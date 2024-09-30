Речь идет только о тех, которые подключены к сетям АО «Тепловая компания».
За минувшие выходные «Тепловая компания» устранила 17 повреждений на сетях. Аварии устранили на Комсомольском проспекте, на улицах Гашека, Партизанской, Звездова, Мира, Стальского, Крылова, 14-й Военный Городок, 9-я Марьяновская, 4-я Кордная, Кировская, Орджоникидзе, Звездова, Крылова и 1-я Транспортная. Благодаря этому горячее водоснабжение восстановили в 177 домах.
На сетях АО «Тепловая компания» остаются еще 316 повреждений. Из-за этого в 355 домах нет горячей воды.
Кроме «Тепловой компании» к ремонту привлекли сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, АО «Омскэлектро», ООО «Нараяна», ООО «Аквастрой», ООО «Силура» и других подрядчиков. Сегодня, 30 сентября, ремонт проводят по адресам:
- Нейбута, 9,
- Нейбута, 64–66,
- Чернышевского, 3,
- 8-я Восточная, 24,
- Орджоникидзе, 276б,
- Рабиновича, 91,
- Нефтезаводская, 44,
- Магистральная, 3, 5,
- 19-го Партсъезда, 34,
- Энергетиков, 22,
- 20-го Партсъезда, 16,
- Крутогорская, 15,
- пер. Комбинатский, 8,
- Маркса, 59,
- Маркса, 60,
- поселок Светлый, 152,
- 14-й Военный Городок, 36,
- Избышева, 21,
- Иртышская Набережная, 43,
- Камерный переулок, 17,
- Романенко, 10,
- Ватутина, 24/1,
- Комарова, 16.
Капитальный ремонт теплосетей проводят в микрорайоне Золотые Купола, поселке Черемушки и на улице 8-й Линии.