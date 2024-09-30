Омск-Информ
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·Общество

Речь идет только о тех, которые подключены к сетям АО «Тепловая компания».
За минувшие выходные «Тепловая компания» устранила 17 повреждений на сетях. Аварии устранили на Комсомольском проспекте, на улицах Гашека, Партизанской, Звездова, Мира, Стальского, Крылова, 14-й Военный Городок, 9-я Марьяновская, 4-я Кордная, Кировская, Орджоникидзе, Звездова, Крылова и 1-я Транспортная. Благодаря этому горячее водоснабжение восстановили в 177 домах.
На сетях АО «Тепловая компания» остаются еще 316 повреждений. Из-за этого в 355 домах нет горячей воды.
Кроме «Тепловой компании» к ремонту привлекли сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, АО «Омскэлектро», ООО «Нараяна», ООО «Аквастрой», ООО «Силура» и других подрядчиков. Сегодня, 30 сентября, ремонт проводят по адресам:
  • Нейбута, 9,
  • Нейбута, 64–66,
  • Чернышевского, 3,
  • 8-я Восточная, 24,
  • Орджоникидзе, 276б,
  • Рабиновича, 91,
  • Нефтезаводская, 44,
  • Магистральная, 3, 5,
  • 19-го Партсъезда, 34,
  • Энергетиков, 22,
  • 20-го Партсъезда, 16,
  • Крутогорская, 15,
  • пер. Комбинатский, 8,
  • Маркса, 59,
  • Маркса, 60,
  • поселок Светлый, 152,
  • 14-й Военный Городок, 36,
  • Избышева, 21,
  • Иртышская Набережная, 43,
  • Камерный переулок, 17,
  • Романенко, 10,
  • Ватутина, 24/1,
  • Комарова, 16.
Капитальный ремонт теплосетей проводят в микрорайоне Золотые Купола, поселке Черемушки и на улице 8-й Линии.
·Общество

Речь идет только о тех, которые подключены к сетям АО «Тепловая компания».
За минувшие выходные «Тепловая компания» устранила 17 повреждений на сетях. Аварии устранили на Комсомольском проспекте, на улицах Гашека, Партизанской, Звездова, Мира, Стальского, Крылова, 14-й Военный Городок, 9-я Марьяновская, 4-я Кордная, Кировская, Орджоникидзе, Звездова, Крылова и 1-я Транспортная. Благодаря этому горячее водоснабжение восстановили в 177 домах.
На сетях АО «Тепловая компания» остаются еще 316 повреждений. Из-за этого в 355 домах нет горячей воды.
Кроме «Тепловой компании» к ремонту привлекли сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, АО «Омскэлектро», ООО «Нараяна», ООО «Аквастрой», ООО «Силура» и других подрядчиков. Сегодня, 30 сентября, ремонт проводят по адресам:
  • Нейбута, 9,
  • Нейбута, 64–66,
  • Чернышевского, 3,
  • 8-я Восточная, 24,
  • Орджоникидзе, 276б,
  • Рабиновича, 91,
  • Нефтезаводская, 44,
  • Магистральная, 3, 5,
  • 19-го Партсъезда, 34,
  • Энергетиков, 22,
  • 20-го Партсъезда, 16,
  • Крутогорская, 15,
  • пер. Комбинатский, 8,
  • Маркса, 59,
  • Маркса, 60,
  • поселок Светлый, 152,
  • 14-й Военный Городок, 36,
  • Избышева, 21,
  • Иртышская Набережная, 43,
  • Камерный переулок, 17,
  • Романенко, 10,
  • Ватутина, 24/1,
  • Комарова, 16.
Капитальный ремонт теплосетей проводят в микрорайоне Золотые Купола, поселке Черемушки и на улице 8-й Линии.