Это произошло в Кировском округе.

К полицейским обратился 41-летний житель Кировского округа, который сообщил про незнакомца, который его избил и обокрал. Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Сотрудники уголовного розыска установили, что инцидент произошел вечером возле жилого дома на улице Рокоссовского. Пострадавший отдыхал с приятелями, но в разговор вмешался незнакомец. Он стал вести себя агрессивно, ударил горожанина, в довершение ко всему выхватил его мобильный телефон стоимостью 13 тыс. рублей и исчез.

Полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника и задержали его рядом с местом происшествия. Им оказался 29-летний мужчина, который ранее уже привлекался за совершение имущественных преступлений.

Выяснилось, что в тот день подозреваемый распивал спиртные напитки у своего знакомого, после чего отправился на поиски приключений. Похищенный гаджет продал случайному прохожему, вырученные 1,5 тыс. рублей потратил на сигареты и алкоголь.

За грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, уголовным законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.