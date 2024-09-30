Указ о призыве на военную службу подписал президент Владимир Путин.

Завтра, 1 октября, в России начинается призыв на срочную военную службу. В армию призовут 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Как пояснил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский, срок службы призванных в армию этой осенью составит 1 год. Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будут вестись до 31 декабря. Отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября.

Треть призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

– По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска, – приводит слова Цимлянского агентство «Интерфакс». – Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

В министерстве обороны особо подчеркнули, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.