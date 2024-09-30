Компания «СтройТраст», которая занимается ремонтом бульвара Архитекторов, уронила стоимость контракта в 15 раз.

Появилась информация о победителе аукциона по поиску подрядчика для благоустройства парка Победы.

Как уточнили «Омск-информу» в городской администрации, подрядчиком стала компания «СтройТраст» Армана Акопяна. Подписание контракта запланировано на ближайшие дни. Сумма осталась прежней, 250 млн рублей. Что касается прежних данных, о 16 млн рублей, то как пояснили в мэрии, речь идет об одной единице работы.

Из новинок в парке необходимо оборудовать экотропу и установить светодиодный экран.

Управиться с работами по благоустройству по графику необходимо до 30 апреля следующего года.