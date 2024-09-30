В городской администрации заявили, что руководители учреждений должны принимать самостоятельные решения. Но рекомендовали проявить бдительность.
В Омске набирает обороты история с фейковыми сообщениями о нападении на школы. Эта информация распространилась в выходные по родительским чатам. Далее перечислялись номера учебных заведений, попавших в черный список. В городской администрации заявили, что решение об усилении мер безопасности в таких случаях могут самостоятельно принимать директора школ.
– По законодательству решение о безопасности и нормальном функционировании образовательного процесса учреждения принимает непосредственно руководитель, который несет ответственность за безопасное пребывание воспитанников и персонала, – заявили в мэрии. – Руководителям учреждений рекомендовано взять на личный контроль проведение максимального спектра антитеррористических мероприятий, в том числе обращения в правоохранительные органы для усиления безопасности на территориях учреждений.
Известно, что школы сегодня усилили пропускной режим. В ряде учебных заведений дежурят наряды Росгвардии.