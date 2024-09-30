Омск-Информ
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·Происшествия

Информацию распространяют по «сарафанному радио» в родительских чатах.

В нынешние выходные в родительских чатах Омска распространилась информация о неких нападениях, которые готовятся в ряде школ. Родители выразили опасение, что данные имеют реальную основу. И даже решили не вести детей в школы. 

– Нас пятеро, нам не страшно, полиция не может нас поймать, – говорится в сообщении.

В полиции опровергли эти данные, назвав их фейковыми. Однако, по данным «Омск-информа», в школах сегодня дежурят наряды Росгвардии.

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·Происшествия

Информацию распространяют по «сарафанному радио» в родительских чатах.

В нынешние выходные в родительских чатах Омска распространилась информация о неких нападениях, которые готовятся в ряде школ. Родители выразили опасение, что данные имеют реальную основу. И даже решили не вести детей в школы. 

– Нас пятеро, нам не страшно, полиция не может нас поймать, – говорится в сообщении.

В полиции опровергли эти данные, назвав их фейковыми. Однако, по данным «Омск-информа», в школах сегодня дежурят наряды Росгвардии.

1063