Мадияр Сатвалдин стал победителем шоу «История на миллион» с рассказом о казахском «доне Корлеоне». Сейчас он пытается стать звездой стендапа.

Чуть больше недели назад на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск программы «История на миллион» (16+). Ведущий Гарик Мартиросян пригласил в гости известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, а его соперником в борьбе за миллион стал начинающий стендапер из Омска Мадияр Сатвалдин. Он покорил зрителей шоу о «казахском доне Корлеоне» и стал обладателем миллиона рублей.

О детстве в Старом Кировске, любимых омских местах, большой казахской семьи и планах на будущее Мадияр рассказал в интервью в пресс-службе телеканала. «Омск-информ» публикует самое интересное из беседы.

- Мадияр, раньше вы работали инженером по строительству магазинов спортивной обуви, а сейчас – стендап-комик. Как вас затянуло в мир юмора?

- На увлечение юмором, наверное, повлияло несколько аспектов. Первый ─ национальная принадлежность. По национальности я казах. И, как мне кажется, у казахов какой-то внутренний ген, связанный с юмором, поэтому получается добиваться успехов в творчестве.

А второй аспект, который мог повлиять на увлечение юмором и работой на сцене — что-то из детства. Когда учился в школе, моя мама была заряжена на то, чтобы я получил как можно больше скиллов. Поэтому записывала меня на все кружки, которые можно. Я учился в 132 школе, там был театральный кружок. Там мне давали одну роль, я говорил об этом маме, она шла в школу, и в результате вместо одной их у меня было уже четыре (смеется). Мама всю ночь шила мне костюмы, а папа заучивал со мной тексты ролей. На тот момент, я мягко скажем, был недоволен. Но сейчас вспоминаю с улыбкой.

- Недавно вы переехали в Москве, начали карьеру в стендапе. Знаем, что в Омске у вас живет большая семья. Часто удается бывать в родном городе?

- В среднем в Омск приезжаю 4-5 раз в год, сейчас чуть меньше, так как появилась своя семья, больше ответственности и больше работы. Омск — мой любимый город, я настолько его обожаю, что иногда вечерами смотрю стримы омских улиц на YouTube. Я из Старого Кировска и, когда прилетаю в Омск, всегда из аэропорта иду домой пешком. По дороге вижу собак, кошек, коров и лошадей. После Москвы это сильно резонирует, но я получаю огромное удовольствие и внутренне спокойствие от этого. Любимых мест в городе, пожалуй, не так много. Я по натуре домосед. Поэтому, кроме хоккея и встреч с близкими, особо никуда не выхожу.

- Откуда вы узнали о шоу «История на миллион»? Что нужно было сделать, чтобы туда попасть?

- В шоу «История на миллион» меня позвали знакомые ребята. Поначалу я отказывался и оттягивал время, так как считал, что это шоу не мой формат. У меня насыщенная жизнь и короткая память. Я вообще мало помню каких-то забавных историй из своей жизни.

- Почему именно история про маленького Мадияра Корлеоне? Были ли другие варианты, из которых вы выбирали?

- Это самая запоминающаяся для меня история, потому что связана с моим любимым фильмом. «Крестного отца» я смотрю в полетах, и когда есть свободное время. Конечно, сложно ставить гангстеров в пример, но фильм шикарен образами и внешним видом актеров.

- Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что вы стали участником шоу на ТНТ?

- Для близких любое мое появление на телеэкране – огромная гордость. У меня большая семья, много родственников и в семейных чатах – я хедлайнер. Когда в 2023 году выиграл Стендап фестиваль ТНТ, мне позвонил дядя и спросил: «Стендап — это что такое? Какой-то бизнес?» (Улыбается). Родители тоже невероятно радуются. Моя мама готова в любом месте начать показывать отрывки со мной и говорить: это мой сын. Но больше всех радуется жена, она ходит почти на все мои концерты. Слушает, что я говорю, высказывает свое мнение относительно того, как мои шутки воспринимаются женской стороной и что-то подсказывает.

После победы в шоу «История на миллион» супруга встречала меня за кулисами со слезами на глазах. Ее поддержка многое значит для меня и помогает прогрессировать.

- Хотели бы вы еще принять участие в телевизионных шоу? Если да, то какие форматы вам ближе всего?

- Пока сложно сказать, я не настроен на то, чтобы появляться везде и всюду. В этом вопросе лучше выберу качество, а не количество.

- Мадияр, какие планы на будущее о восходящей звезды стендапа?

- Сейчас цель номер один – написать смешной и интересный концерт. У меня хороший пример перед глазами – Женя Чебатков и Никита Шевчук. У Жени есть концерт «Выходи из комнаты», он одновременно смешной и с личной болью и трагедией. А у Никиты – очень самобытный и необычный юмор, всегда смешно смотреть его выступления.

Добавим, что Мадияр Сатвалдин стал уже вторым омичом, победившем на шоу «История на миллион». Возможно, скоро появится и третий. Новые выпуски шоу выходят каждую пятницу на телеканале ТНТ. Начало в 21.00.