Мадияр Сатвалдин в детстве был так впечатлен фильмом «Крестный отец», что носил костюм даже на физкультуру.

Еще один житель Омска стал победителем шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ. На сей раз зрителей покорил менеджер по продажам Мадияр Сатвалдин, который начинает карьеру в стендапе. В 2023 году омич выиграл Stand Up фестиваль ТНТ и сейчас является резидентом столичного бара «Стендап Патрики».

Оппонентом Мадияра в борьбе за миллион стал популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал зрителям шоу несколько смешных историй, но выступление Сатвалдина сразило зал наповал. Он вспомнил свою детскую мечту – стать крутым.

– Мне тогда исполнилось 8 лет, это тот возраст, когда у ребенка появляется мысль – кем он хочет быть. Я хотел быть очень крутым! – отметил Мадияр.

Большое влияние на детскую мечту омича оказал фильм «Крестный отец».

– Я тогда, правда, считал, что я казахский Вито Корлеоне, – признался Сатвалдин. – Я начал подражать актеру из фильма, носил костюм даже на физкультуру, наглаживал кошку на уроках и смотрел на всех с прищуром. Меня природа наградила прищуром, я зачем-то его еще сильнее делал.

На вопрос, как сейчас воспринимается такое поведение, Мадияр ответил просто и лаконично:

– В школе я неплохо учился, был хорошистом. То, что я рассказал в эфире, конечно, влияние фильма на неокрепший ум.

За искреннюю историю «омского дона Корлеоне» проголосовал 91 % зрителей шоу, и он вышел в финал. Там рассказывать свою историю на миллион пришла очередь Дмитрия Губерниева, но комментатор не смог так же впечатлить зал, как омич. Губерниев набрал всего 84 % голосов. Победителем шоу и обладателем миллиона рублей стал Мадияр Сатвалдин.

Ранее свой миллион на ТНТ выиграл другой житель Омска, ведущий свадеб, а в прошлом врач-педиатр Дмитрий Шакамалов. Он покорил зал смешными историями из своей врачебной практики.