Дмитрий Шакамалов покорил зрителей своим юмором и честностью.

В пятницу, 30 августа, на телеканале ТНТ вышел новый выпуск программы «История на миллион». На сей раз гостем Гарика Мартиросяна стали актер Вячеслав Чепурченко и ведущий свадеб из Омска Дмитрий Шакамалов, который по профессии является врачом-педиатром.

Как признался Дмитрий, все время обучения в медицинском вузе он играл в КВН, и все, что он знал из медицины – «итак, представьте, случай в аптеке…». На вопрос ведущего, зачем ему миллион, Дмитрий честно ответил: «Чтобы никогда больше в жизни не работать по профессии». Омич покорил зрителей своим юмором. Одна из его историй – про роды козы по методичке на татарском языке.

– Во время пандемии я работал обычным педиатром в городской поликлинике, и меня, как самого молодого, отправили поднимать омское здравоохранение на месяц в деревню, – вспомнил случай из жизни Дмитрий Шакамалов. – Это оказалась татарская деревня, где говорят преимущественно на татарском языке. А я из татарского, чтобы вы понимали, знал только «эчпочмак».

Пока зрители голосовали, Дмитрий не растерялся и пошутил по поводу ситуации в своей семье:

– Очень надеюсь на этот миллион, потому что у меня жена рожает через месяц. Она говорит, если ты выиграешь, то ты не пойдешь со мной на партнерские роды.

За омского врача проголосовали 85 % зрителей, благодаря чему он вышел в финал. Его соперник Вячеслав Чепурченко рассказал зрителям свою забавную историю из жизни, но набрал всего 76 %, поэтому победителем и обладателем миллиона стал Дмитрий Шакамалов.