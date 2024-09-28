Он не терял время и за 4 года получил специальность «Менеджер по управлению проектами».

Осужденный из омской исправительной колонии № 6, сидя за решеткой, получил высшее образование. Мужчина успешно окончил Московский технологический институт по специальности «Менеджер по управлению проектами».

– Заключительный этап государственной итоговой аттестации проходил в дистанционном формате, что позволило осужденному за четыре года освоить ключевые навыки управления проектами, такие как планирование, организация и контроль выполнения задач, – отметили в УФСИН по Омской области.

По словам замначальника ИК-6 Виталия Адлера, получение образования осужденными способствует снижению рецидивной преступности и успешной адаптации людей после выхода из мест лишения свободы.