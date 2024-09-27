Полицейские помогли доставить травмированного ребенка в ожоговый центр.

В Омске годовалый малыш случайно опрокинул на себя кружку с кипятком. Отец пострадавшего ребенка, находясь за рулем автомобиля «Датсун», обратился к сотрудникам ДПС. Он попросил помочь их доставить в больницу.

Родители вместе с малышом пересели в патрульный автомобиль, находящийся на улице Дианова. По пути омичка рассказала, что сын случайно опрокинул на себя кружку с кипятком, и, чтобы не терять времени, они самостоятельно повезли его к медикам. Опасаясь заторов на Левобережье, решили обратиться за помощью к госавтоинспекторам.

Сейчас ребенок находится в ожоговом центре, его жизни ничего не угрожает.