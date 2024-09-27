Омск-Информ
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·Спорт

Объект располагается на набережной Тухачевского у метромоста.

В следующий вторник, 1 октября, в Омске состоится открытие Центра уличного баскетбола, сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» министр спорта региона Иван Колесник. Новый спортивный объект построили на набережной Тухачевского в районе метромоста.

Комплекс включает в себя 5 баскетбольных площадок, а также небольшие трибуны и уличные тренажеры. Центр позволяет проводить соревнования различного уровня. Эти состоятся в день открытия.

·Спорт

Объект располагается на набережной Тухачевского у метромоста.

В следующий вторник, 1 октября, в Омске состоится открытие Центра уличного баскетбола, сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» министр спорта региона Иван Колесник. Новый спортивный объект построили на набережной Тухачевского в районе метромоста.

Комплекс включает в себя 5 баскетбольных площадок, а также небольшие трибуны и уличные тренажеры. Центр позволяет проводить соревнования различного уровня. Эти состоятся в день открытия.