Билеты на грандиозное соревнование уже появились в продаже.

С 18 по 22 декабря в Омске пройдет чемпионат мира по фигурному катанию на «G-Drive Арене», куда приедут тренеры и спортсмены самого высокого уровня.

– Чемпионат России по фигурному катанию – это очень серьезное спортивное мероприятие. Омичи смогут увидеть всех лучших фигуристов. Приедут самые звездные тренеры: Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, – анонсировал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

По его словам, сейчас формируется волонтерский корпус, в который войдут 150 добровольцев. Они будут помогать участникам и зрителям на всех площадках – встречать гостей в аэропорту, обеспечивать логистику, ориентировать зрителей на арене.

Однако есть один нюанс – в этом году ремонт моста у Телецентра наложится на статусное спортивное событие. Для спортсменов и тренерского состава планируется разработать специальные маршруты, позволяющие добраться до арены без пробок.

– Сейчас в рамках работы оргкомитета создана рабочая группа, в том числе в которую входят департамент транспорта, администрация города. И мы под это мероприятие специально разрабатываем маршруты, чтобы можно было подвозить спортсменов и людям было комфортно добраться до места проведения события, – заявил Колесник. – Есть сроки исполнения контракта по ремонту моста и сдвигать их невозможно, потому что это параллельные процессы. Мы постараемся убрать все неудобства.

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию уже появились в продаже.

Напомним, что в прошлом году с 18 по 22 октября в Омске проходил второй этап Гран-при чемпионата по фигурному катанию.