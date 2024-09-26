Кутюрье Анна Попадюк представит модели под брендом AP design.

Коллекцию дизайнера, выпускницы Омской школы дизайна Анны Попадюк выбрали для участия в третьей Московской неделе моды, которая пройдет с 4 по 9 октября в ЦВЗ «Манеж». Заявки на участие в грандиозном мероприятии прислали более 1100 дизайнеров из 110 городов России.

По результатам голосования экспертного совета сибирский бренд AP design дизайнера Анны Попадюк стал победителем конкурсного отбора и примет участие в показе 7 октября в 19.00 в «Манеже». Кутюрье покажет коллекцию ABOUT PEOPLE, в которой будут представлены изделия единых размеров, изделия и аксессуары unisex, как напоминание о единстве людей, независимо от возраста, пола, и размера одежды.

– По условиям конкурса, я не могу показывать модели, которые будут участвовать в Московской неделе моды, но могу рассказать, что в центре внимания – человек, простота и важность быть, а не казаться, – поделилась Анна Попадюк. – В основе ДНК-бренда заложены его ключевые ценности – роскошь повседневного дня, которую может позволить себе женщина/мужчина любого статуса, возраста и размера одежды. Сдержанный минимализм в сочетании с игрой геометрии и объемов позволяет добиться адаптации изделий для всей размерной линейки. Этот подход гарантирует высокий уровень комбинаторики, что также является нашим уникальным предложением.

В программе более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.