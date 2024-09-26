Новое правовое регулирование коснется порядка 250 работодателей и заметно расширит возможности для трудоустройства лицам с ограничениями по здоровью.

На состоявшемся 26 сентября пленарном заседании регионального Законодательного собрания депутаты в числе прочих вопросов рассмотрели законопроект «О квотировании рабочих мест в Омской области». Он предполагает установление квоты для приема на работу инвалидов работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек. Кроме того, документ уточняет полномочия правительства Омской области по установлению контроля над созданием резерва рабочих мест для лиц, имеющих ограничения по здоровью.

Законопроект был разработан в министерстве труда и социального развития Омской области.

– По прогнозным данным, новое правовое регулирование квотирования рабочих мест затронет порядка 250 работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, и обеспечит прирост численности трудоустроенных инвалидов, в том числе первой и второй группы, – пояснила глава регионального Минтруда Ирина Варнавская.

Она добавила, что вместе с введением нового порядка квотирования планируется определить права и обязанности работодателей, в том числе при предоставлении сведений о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Также предлагается установить полномочие органа исполнительной власти Омской области в сфере труда, социальной защиты и занятости населения по установлению количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом мнения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Народные избранники одобрили все предложения по расширению возможностей для трудоустройства инвалидов. Законопроект был принят ими сразу во всех чтениях.