Омск-Информ
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·Общество

Беспокоиться не стоит – это плановая проверка систем оповещения горожан о ЧС.

В Омске 2 октября с 10:35 до 10:40 сработают сирены. С 10:43 до 10:44 прервется вещание первых 10 каналов цифрового телевидения, чтобы оповестить жителей о проверке систем.

Как уточнили в городской администрации, таким образом пройдет традиционная штабная тренировка, проверка систем оповещения защиты омичей от ЧС.

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·Общество

Беспокоиться не стоит – это плановая проверка систем оповещения горожан о ЧС.

В Омске 2 октября с 10:35 до 10:40 сработают сирены. С 10:43 до 10:44 прервется вещание первых 10 каналов цифрового телевидения, чтобы оповестить жителей о проверке систем.

Как уточнили в городской администрации, таким образом пройдет традиционная штабная тренировка, проверка систем оповещения защиты омичей от ЧС.

3642