Омск-Информ
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·Общество

Реконструкция будет поэтапной. Эту сумму разделят на три года.
Мэрия Омска решила выделить из бюджета более 189 млн рублей на реконструкцию городской системы экстренного оповещения населения. По данным плана графика с сайта Госзакупки, 50 млн на это потратят в 2024 году, 73,2 млн – в 2025-м, 66,1 млн – в 2026 году. Закупку пока не объявили, но это планируется сделать до конца года.
Напомним, в марте в Омске протестировали систему оповещения. В некоторых округах она оказалась сломана. После этого власти издали проект постановления «О поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения на территории Омской области».
·Общество

Реконструкция будет поэтапной. Эту сумму разделят на три года.
Мэрия Омска решила выделить из бюджета более 189 млн рублей на реконструкцию городской системы экстренного оповещения населения. По данным плана графика с сайта Госзакупки, 50 млн на это потратят в 2024 году, 73,2 млн – в 2025-м, 66,1 млн – в 2026 году. Закупку пока не объявили, но это планируется сделать до конца года.
Напомним, в марте в Омске протестировали систему оповещения. В некоторых округах она оказалась сломана. После этого власти издали проект постановления «О поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения на территории Омской области».