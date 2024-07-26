Омск-Информ
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·Общество

Реконструкцию планируется провести за четыре года.

Омские власти опубликовали проект постановления «О поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения на территории Омской области».

Как явствует из документа, реконструкцию региональной системы оповещения предполагается провести с 2024 по 2028 год.

В частности, планируется замена устаревших технических средств оповещения, сокращение времени на проведение оповещения и другие современные «фишки». Средства на эти цели выделят из регионального бюджета. Аукцион проведет бюджетное учреждение «Безопасный регион». Контролировать реконструкцию поручили областному министерству региональной безопасности. На данный момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Сумма выделенных средств не называется.

·Общество

Реконструкцию планируется провести за четыре года.

Омские власти опубликовали проект постановления «О поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения на территории Омской области».

Как явствует из документа, реконструкцию региональной системы оповещения предполагается провести с 2024 по 2028 год.

В частности, планируется замена устаревших технических средств оповещения, сокращение времени на проведение оповещения и другие современные «фишки». Средства на эти цели выделят из регионального бюджета. Аукцион проведет бюджетное учреждение «Безопасный регион». Контролировать реконструкцию поручили областному министерству региональной безопасности. На данный момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Сумма выделенных средств не называется.