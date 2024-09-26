Главный тренер команды оценил крайнюю игру команды.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил вчерашний матч команды в матче с «Локомотивом». Она завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев. Это шестое поражение подряд для «Авангарда».

По мнению главного тренера, команду подвели удаления.

– Не так просто говорить после очередной уже проигранной игры. Мы лучше начали матч, но, видимо, пока мы не заслужили еще очков, побед. В этот раз подвели нас ненужные удаления. Первый период мы могли довести до победы, но не получилось – соперник нас наказал. И мы не смогли переломить ситуацию. Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Были моменты, из которых можно было выжать больше, – заявил Звягин.

На данный момент омская команда находится на 8-м месте турнирной таблицы. Завтра «Авангарду» предстоит матч с челябинским «Трактором».