Фестиваль пройдет с 26 сентября по 31 октября.

Для омичей состоятся бесплатные кинопоказы в рамках фестиваля актуального научного кино ФАНК. Событие пройдет с 26 сентября по 31 октября.

Зрителей ждут лучшие научные и научно-популярные фильмы, созданные за последние 10 лет. Среди них: «Чувственная математика», «Будущее за нами?», «Идеи и технологии, меняющие мир» и др. картины.

Планируется, что бесплатные киносеансы пройдут на площадке партнера фестиваля – «Точки кипения Омск» (Жукова, 21).

Первый показ пройдет в четверг, 26 сентября, в 18:00. В этот день зрители увидят фильм «Будущее за нами?» (16+) режиссера Юлии Быба. Лента рассказывает о том, как технологические компании управляют людьми, поднимает вопрос о том, благо или зло несет с собой искусственный интеллект. Также картина заставляет задуматься, насколько наша жизнь сегодня зависит от нас самих и чего нам ждать завтра. После просмотра планируется дискуссия «Искусственный интеллект – помощник или соперник современного человека?».

Вход свободный. Для гостей мероприятия необходима регистрация на платформе Национальной технологической инициативы.

Дни научного кино ФАНК-2024 проходят при поддержке Министерства науки и высшего образования России.