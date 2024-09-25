К началу отопительного сезона уже принято в эксплуатацию 95 % приборов, состояние которых соответствует техническим нормативам.
«Газпром межрегионгаз Омск» сообщил о завершении проверки узлов измерения расхода газа на 291 котельной теплоснабжающих организаций в Омске и 23 районах Омской области. Принято в эксплуатацию 95 % приборов, состояние которых соответствует техническим нормативам.
– Теплоснабжающие организации в качестве узлов измерения расхода газа на котельных устанавливают интеллектуальные приборы учета – с широким диапазоном измерения и длительным межповерочным интервалом. В частности, в Марьяновском районе мы приняли в эксплуатацию два таких прибора, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.
В ходе проведения проверки узлы измерения опломбировали, предварительно считывая архивные показания для сверки данных по объемам потребления газа в дальнейшем.
Уточним, что мероприятия проводились для контроля работоспособности средств измерений и достоверности показаний потребляемых объемов газа для подачи на котельные ТСО к отопительному сезону.