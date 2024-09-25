Сегодня каждый пятый клиент ВТБ выбирает вклады на год, в сентябре спрос на этот срок размещения вырос более чем в два раза.

ВТБ второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год – по ним улучшены условия до 21 % годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков. Ставки по вкладу с ПДС достигли 27 %.

– Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков. Сейчас клиенты фокусируются на среднесрочных депозитах – именно для сроков свыше полугода мы и предлагаем самые высокие ставки. Сегодня каждый пятый клиент ВТБ выбирает вклады на год, в сентябре спрос на этот срок размещения вырос более чем в два раза. Это позволит зафиксировать ставку в 21 % на 12 месяцев. Такие доходности на российском рынке по стандартным депозитам наблюдались только в начале 2022 года, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев скорректирована до 19,4 % годовых для новых клиентов и действующих вкладчиков, которые внесут на свой счет новые средства. Для депозитов от 15 млн рублей ставка повышена до 19,5 % для всех категорий клиентов.

Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4 % годовых – ставка указана с учетом выплаты процентов в конце срока. Интерес к трехмесячным депозитам остается стабильным: треть (33 %) розничных клиентов использует этот финансовый инструмент в качестве копилки и позволяет клиентам получать высокий доход даже на те деньги, которые остаются «под рукой».

Кроме того, до 27 % годовых увеличена максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода», который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита от 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев.

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