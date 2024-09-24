Цены поднялись на 92-й бензин и дизельное топливо.

В Омской области снова выросли цены на автомобильное топливо, сообщает «СуперОмск». По данным одной из сетей АЗС в Омской области, бензин АИ-92 и дизельное топливо стало дороже на 10 копеек.

Так, цена на 92-й бензин выросла с 50 рублей 45 копеек до 50 рублей 55 копеек. Дизель подорожал с 66 рублей 15 копеек до 66 рублей 25 копеек за литр.

Что касается цен на другие виды бензина, то АИ-95 все еще стоит 54 рубля 70 копеек, а АИ-98 – 75 рублей 10 копеек. Кроме того, стоимость газа тоже осталась прежней – 29 рублей 75 копеек.