В нем приняли участие около 2000 жителей области. Общими усилиями они сдали 12 тонн вторсырья, которое отправится на переработку.

Сегодня, 24 сентября, в Горьковском районе завершился первый в истории Омской области автопробег в поддержку национального проекта «Экология». Его организаторами выступили Минприроды Омской области и региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит».

Стартовав 5 сентября из села Ростовка, участники преодолели тысячи километров, посетив 14 районов региона области. В составе автоколонны проехали мусоровоз и экомобиль регионального оператора.

В экологическом автопробеге приняли участие около 2000 жителей сельских районов области. Общими усилиями они сдали 12 тонн вторсырья, которое отправится на переработку. Для многих сельчан это стало первым опытом раздельного сбора отходов, и все участники получили оплату за сданные вторичные материалы.

– За 14 насыщенных, ярких и теплых дней мы провели большую работу, направленную на формирование у детей ответственного отношения к окружающей среде и осознание значимости правильной утилизации отходов, – написала в своем телеграм-канале министр природных ресурсов Татьяна Хавронина участникам автопробега.

Она также отметила, что подобные мероприятия играют ключевую роль в экологическом воспитании подрастающего поколения.

– Мы видим, как важно вовлекать молодежь в экологические проекты, чтобы они с ранних лет осознавали свою ответственность перед природой. Это залог устойчивого будущего для всех нас, – отметила чиновница.

Во всех районах для школьников были организованы экоуроки, эковикторины и мастер-классы по РСО. Символом экопробега стал талисман регоператора – котенок «Магнитик».

Автопробег также стал площадкой для обмена опытом и знаниями между представителями органов власти, регионального оператора и жителями сельских районов. В открытом диалоге обсуждались проблемные вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также участники делились новыми идеями и подходами к решению экологических проблем. Такой формат взаимодействия позволил выявить ключевые препятствия и наметить пути их преодоления.

Кроме того, автопробег стал стимулом для разработки новых инициатив и проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Участники договорились о необходимости продолжения подобных мероприятий, которые помогут поддерживать высокий уровень осведомленности и вовлеченности населения в экологические процессы.