Тара стала вторым после Калачинска городом в Омской области, где открылся «легкий» офис ВТБ. Теперь жителям райцентра доступны все продукты и сервисы банка.

Новое отделение находится в самом центре Тары, на улице Ленина, 68, рядом с МФЦ и магазинами. В офисе «легкого» формата специалисты обслуживают клиентов с ноутбуками в мягких зонах. Операции можно подтвердить с помощью мобильного приложения.

В отделении доступны все основные продукты банка: посетителям помогут открыть вклад, оформить займ, выпустить дебетовые и кредитные карты. Специалисты проконсультируют по финансовым вопросам, настроят мобильное приложение, подключат необходимые сервисы. В зоне самообслуживания установлен банкомат.

– Тара стала вторым после Калачинска городом региона, где открылся «легкий» офис ВТБ. Теперь жителям районного центра доступны все продукты и сервисы банка. В ближайшие три года мы будем работать над тем, чтобы сделать наши услуги более доступными для жителей малых городов и населенных пунктов за счет открытия новых отделений, развития выездного сервиса и онлайн-банкинга, – сказал на открытии офиса управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

Таким образом, расширение сети отделений ВТБ – одно из приоритетных направлений работы банка. На местах такие инициативы воспринимают с энтузиазмом.

– В Таре проживает порядка 27 тыс. человек, теперь они получили доступ к качественным финансовым услугам. У населения города очень востребованы социально значимые программы господдержки населения, такие как ипотечные программы для молодых семей, – отметил глава Тарского муниципального района Евгений Лысаков.

По его словам, важно, что банк сотрудничает с государством и в обеспечении финансовой безопасности граждан и эту работу планирует вести на постоянной основе.

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