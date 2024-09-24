Омск-Информ
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·Общество

Мэр Сергей Шелест заявил о том, что батареи стали теплыми в 25 % жилого фонда.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе отопительного сезона в Омске. Он официально стартовал вчера. По итогам первых суток запуска теплоснабжение уже подано в 1415 домов. Это 25 % всего жилого фонда (в городе 6242 дома). Кроме того, потеплели батареи и в 425 учреждениях социальной сферы.

Глава города уточнил, что ситуация контролируется дважды, утром и вечером. Организованы штабы под руководством первого заместителя мэра Евгения Фомина.

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·Общество

Мэр Сергей Шелест заявил о том, что батареи стали теплыми в 25 % жилого фонда.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе отопительного сезона в Омске. Он официально стартовал вчера. По итогам первых суток запуска теплоснабжение уже подано в 1415 домов. Это 25 % всего жилого фонда (в городе 6242 дома). Кроме того, потеплели батареи и в 425 учреждениях социальной сферы.

Глава города уточнил, что ситуация контролируется дважды, утром и вечером. Организованы штабы под руководством первого заместителя мэра Евгения Фомина.

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