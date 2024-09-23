Для пешеходов увеличилось время на переход дороги.

На Левом берегу вновь изменилась работа светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Это связано с временными ограничениями движения по бульвару Архитекторов в районе улице Крупской. Мера направлена на повышение пропускной способности перекрестка, сообщили в городском департаменте транспорта.

В пределах от 4 до 10 секунд, в зависимости от фазы светофорного регулирования, увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по улице 70 лет Октября во всех направлениях. Общее время светофорного цикла осталось без изменений, но с учетом принятых корректировок пропускная способность улицы 70 лет Октября повысилась в среднем на 20 автомобилей за цикл.

Как отметили в дептрансе, изменения положительно отразятся на пешеходах, поскольку для них также увеличилось время для перехода проезжей части.