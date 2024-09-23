Омск-Информ
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·Авто

Для пешеходов увеличилось время на переход дороги.

На Левом берегу вновь изменилась работа светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Это связано с временными ограничениями движения по бульвару Архитекторов в районе улице Крупской. Мера направлена на повышение пропускной способности перекрестка, сообщили в городском департаменте транспорта.

В пределах от 4 до 10 секунд, в зависимости от фазы светофорного регулирования, увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по улице 70 лет Октября во всех направлениях. Общее время светофорного цикла осталось без изменений, но с учетом принятых корректировок пропускная способность улицы 70 лет Октября повысилась в среднем на 20 автомобилей за цикл.

Как отметили в дептрансе, изменения положительно отразятся на пешеходах, поскольку для них также увеличилось время для перехода проезжей части.

·Авто

Для пешеходов увеличилось время на переход дороги.

На Левом берегу вновь изменилась работа светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Это связано с временными ограничениями движения по бульвару Архитекторов в районе улице Крупской. Мера направлена на повышение пропускной способности перекрестка, сообщили в городском департаменте транспорта.

В пределах от 4 до 10 секунд, в зависимости от фазы светофорного регулирования, увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по улице 70 лет Октября во всех направлениях. Общее время светофорного цикла осталось без изменений, но с учетом принятых корректировок пропускная способность улицы 70 лет Октября повысилась в среднем на 20 автомобилей за цикл.

Как отметили в дептрансе, изменения положительно отразятся на пешеходах, поскольку для них также увеличилось время для перехода проезжей части.