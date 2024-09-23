В активе Олега Любушкина ведение серьезных уголовных дел на высокопоставленных омских чиновников.

Сегодня, 23 сентября, в Октябрьском суде Омска избрана мера пресечения для 28-летнего омича, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Ранее «Омск-информ» сообщал, что в пятницу, 20 сентября, он приехал мириться, но вместо этого нанес экс-супруге несколько ударов ножом, после чего попытался скрыться. Известны и шокирующие подробности трагедии: по словам родственников, мужчина не платил алиментов, в день убийства подкараулил жертву и сначала избил ее в лифте, а потом завершил начатое ножом. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершенном преступлении омич полностью признал.

Как выяснилось сегодня в суде, защищать обвиняемого из бывших омоновцев, отправленного на два месяца в СИЗО, будет известный омский адвокат Олег Любушкин.

Он работает защитником с 1985 года. За это время добился 30 оправдательных решений и специализируется в основном на резонансных политических и экономических преступлениях, иначе говоря, на ВИП-клиентах. Среди них – уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Омска Владимира Федоренко, обвиняемого в получении взятки, а также дело бывшего гендиректора ОАО «МРСК Сибири» Александра Антропенко, обвиняемого в уходе от уплаты налогов.

Самым известным делом адвоката стала защита бывшего первого зампреда областного правительства Юрия Гамбурга, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Вероятно, обвиняемый надеется (и имеет на это средства) получить не слишком большой срок и выйти по УДО.