Следствие полагает, что он может скрыться от правосудия, а также совершить другое преступление.

Октябрьский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 28-летнего жителя города, который обвиняется в убийстве бывшей жены. Тело 26-летней омички было обнаружено вечером 20 сентября у дома на улице Кирова.

Как сообщалось ранее, бывший муж, ранее служивший в ОМОНе, выследил экс-супругу и напал на нее в подъезде у лифта. Девушка выбежала на улицу, но убийца догнал ее и стал наносить удары складным ножом. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле, но был задержан сотрудниками ГИБДД. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершенном преступлении он полностью признал.

– Во время проведения следственных действий он сознался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте. Следствие полагает, что с учетом личности обвиняемого, тяжести совершенного преступления и строгости предусмотренного за это уголовного наказания он, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также совершить другое преступление, – отметили в Следственном комитете.

Суд отправил фигуранта в СИЗО на 2 месяца. Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.