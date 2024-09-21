У пары осталось двое детей. Их судьбу будут решать органы опеки.

Стали известны подробности убийства 26-летней жительницы Омска, тело которой нашли вечером 20 сентября у подъезда жилого дома на улице Кирова. В совершении преступления подозревается 28-летний бывший муж убитой. Он скрылся на автомобиле «Лада-Веста», однако вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. При себе у мужчины нашли складной нож с пятнами бурого цвета. Сам был пьян.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемый убийца работал таксистом. В Следственном комитете уточнили, что ранее подозреваемый служил в силовых структурах. Бывшей жене он нанес не менее 17 ударов ножом, в том числе в спину, а перед нападением распылил ей в лицо газовый баллончик, сообщает портал om1.ru.

По данным издания, у супругов осталось двое детей. Бывший муж отказывался платить на них алименты, и тогда его экс-супруга обратилась в суд. Решение было вынесено в мае. Летом за должника взялись судебные приставы.

Как уверяет подозреваемый, вчера вечером он приехал к дому экс-супруги, чтобы помириться. Разговор не получился, и тогда бывший муж хладнокровно убил мать двух своих детей, а затем попытался скрыться.

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении его под стражу.