Трагедия произошла накануне вечером на улице Кирова. Убийца подкараулил молодую омичку у подъезда.

В Омске задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве бывшей супруги. Тело 26-летней девушки с множеством ножевых ранений было обнаружено вчера, 20 сентября, около 21 часа у дома на улице Кирова.

Убийца скрылся на машине, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД на улице Харьковской. У него изъяли складной нож со следами крови. Водитель находился в состоянии опьянения.

– По версии следствия, подозреваемый, желавший примириться, встретил бывшую супругу у подъезда ее дома, но во время ссоры нанес ей несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых девушка скончалась на месте, – сообщили в Следственном комитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.