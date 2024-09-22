Бывший муж убитой оказался в прошлом омоновцем. Ранее он уже избивал жену и грозился поджечь ребенка.

Появились новые детали жуткого убийства 26-летней женщины в Омске, случившегося 20 сентября. Подозреваемый, ее бывший супруг, по версии следствия, приехал мириться с экс-женой и подкараулил ее у подъезда. Он нанес ей 17 ножевых ранений и попытался скрыться. Однако предполагаемого убийцу в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ДПС. Известно, что омич раньше работал таксистом и не платил алименты своим двоим детям. В день преступления он распылил на лицо бывшей супруги газовый баллончик.

Как рассказала родственница погибшей, до такси экс-муж работал в ОМОНе, успел побывать и на СВО, откуда вернулся около года назад. Вспыльчивым он был всегда, мог подраться, а «слетел с катушек» после рождения второго ребенка. Когда мужчина избил супругу и начал угрожать ребенку, та ушла от него.

– Его на работе хотели уволить, потому что со всеми был конфликт. Вообще «звонки» были с их свадьбы, но мы тогда не придали этому значения. 7 лет брака. Он неоднократно угрожал ее убить, угрожал поджечь ребенка, он ее избил, и она написала заявление. Три месяца он преследовал ее, – приводит слова родственницы «Новый Омск».

Две недели назад бывший муж выследил и начал душить экс-супругу в ресторане. После этого она написала заявление в полицию. В день трагедии мужчина направился к квартире бывшей супруги с целым набором разных предметов и средств: на лестничной клетке были найдены бинокль, перцовый баллончик, скотч и пакет инструментов. Он напал на молодую женщину уже в подъезде и начал бить в лифте.

– Она просто не успела открыть дверь и зайти. Он ее затащил в лифт и что-то страшное с ней делал – весь лифт в крови. Тащил ее к машине, избивал. Когда увидел мужчину с дубинкой, это был сосед, – начал ее резать ножом: два раза ударил в шею, по животу, спине – около 17 ножевых, – рассказала родственница.

Родственница погибшей предоставила кадры с места убийства. К подъезду положили цветы. Прощание с погибшей состоится 23 сентября утром в храме на ул. Орджоникидзе, 289а.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого планируют заключить под стражу.