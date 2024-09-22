Миша Попов поучаствовал в шоу «Чудо» на НТВ.

В новом выпуске шоу «Чудо» (6+) на канале НТВ засветился 12-летний член сборной России по роллер-спорту Миша Попов. Он удивил ведущего Арсения Попова своим дерзким образом: кожаной курткой и белой банданой.

– Это такой стиль «бэд гай», девочкам обычно нравится такое. У тебя много поклонниц? – спросил ведущий.

На что подросток ответил, что поклонницы у него имеются, но сердце занято. Миша рассказал, что начал кататься на роликах с 5 лет, а в профессиональный спорт пришел с 7 лет. Он владеет несколькими дисциплинами: «фристайл-слалом классика», «скоростной», «трюк» и «пара». Он стал чемпионом России в дисциплине «фристайл слалом классика» в 2020 году в категории 8–9 лет. Сейчас подросток уже бронзовый призер в категории 10–18 лет на чемпионате России.

На шоу Миша Попов показал свою программу. А ведущий подарил талантливому школьнику проектор.