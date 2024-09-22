Изменения телерадиовещания коснутся жителей трех районов региона.

Опубликован график временного отключения телевизора для Омской области с 23 по 29 сентября 2024 года. Перерывы в трансляции телерадиосигнала коснутся жителей трех населенных пунктов. Так, во вторник, 24 сентября, перебои в вещании возникнут в селе Новоцарицыно Москаленского района с 11 до 17 часов. В среду, 25 сентября, с 9 до 15 часов перестанет показывать телевизор у жителей Исилькуля. А в четверг, 26 сентября, с 11 до 17 часов ограничат телерадиовещение в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области.

Уточняется, что в эти периоды временно перестанут работать все 20 стандартных цифровых каналов. На это время запланированы профилактические работы.