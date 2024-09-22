Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Изменения телерадиовещания коснутся жителей трех районов региона.

Опубликован график временного отключения телевизора для Омской области с 23 по 29 сентября 2024 года. Перерывы в трансляции телерадиосигнала коснутся жителей трех населенных пунктов. Так, во вторник, 24 сентября, перебои в вещании возникнут в селе Новоцарицыно Москаленского района с 11 до 17 часов. В среду, 25 сентября, с 9 до 15 часов перестанет показывать телевизор у жителей Исилькуля. А в четверг, 26 сентября, с 11 до 17 часов ограничат телерадиовещение в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области.

Уточняется, что в эти периоды временно перестанут работать все 20 стандартных цифровых каналов. На это время запланированы профилактические работы.

·Общество

Изменения телерадиовещания коснутся жителей трех районов региона.

Опубликован график временного отключения телевизора для Омской области с 23 по 29 сентября 2024 года. Перерывы в трансляции телерадиосигнала коснутся жителей трех населенных пунктов. Так, во вторник, 24 сентября, перебои в вещании возникнут в селе Новоцарицыно Москаленского района с 11 до 17 часов. В среду, 25 сентября, с 9 до 15 часов перестанет показывать телевизор у жителей Исилькуля. А в четверг, 26 сентября, с 11 до 17 часов ограничат телерадиовещение в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области.

Уточняется, что в эти периоды временно перестанут работать все 20 стандартных цифровых каналов. На это время запланированы профилактические работы.