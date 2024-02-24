Холодная вода пропадет из более чем 300 домов, расположенных в Центральном и Октябрьском округах.

Холодная вода пропадет из более чем 300 домов, расположенных в Центральном и Октябрьском округах.

В ближайший вторник, 27 февраля, в Омске ожидается масштабное отключение холодной воды. Ограничение подачи ресурса затронет три сотни домов, расположенных в Центральном и Октябрьском округах.

Как сообщили в «Омскводоканале», холодная вода будет отключена с полуночи 27 февраля в домах 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160 А, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188а, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212а, 214, 214а, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232а, 221, 223, 221б, 223б, 223/1, 223/2, 283, лит. АЖ, 283, 281, 281а, 283/1, 283/3, 283, к. 1, 287, 287а, 287, к. 1, расположенных по ул. Б. Хмельницкого.

Также холодную воду отключат в домах по улице 20 лет РККА - № 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204а, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180. Исчезнет ценный ресурс и из домов 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, расположенных по улице Масленникова. Не будет воды в домах по улице Куйбышева, 77 (на пониженном давлении), 81, 113, 113а, 113, к. 1.

Ограничения подачи воды затронут и практически все Линии. Не будет воды в домах, расположенных по ул. 9-я Линия 139а, 141, 179б, 179б/1, 179б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195, улица 3-я Линия, 85, 166, 161а, улица 5-я Линия, 153, 157а, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227а, к. 1, 227а, к. 2, 227а, 248, 250, 231, 252, улица 6-я Линия, 96, 97, 99, 151а, 34, 168, 168б, 167, 167а, 168в, 168а, 167б, 167в, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177, улица 16-я Линия, 190, 188, улица 11-я Линия, 181, 183, 185, улица 7-я Линия, 114, 132, 211, 180, 182а,184, 186, к. 1, 186, 177, 179, 181, 183, 183а, 190, 190/2, 227, улица 4-я Линия, 178, 178а, 238, 238а, 240, 242, 244, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 230, улица 8-я Линия, 281а, 198, 219, 198/2, 184, 188, 190, 186, 182, 180, 211, 219а, 215, 217, 205, 207, 209, 174, 172, 170, 168, 166, 180а;

Не будет воды по ул. С. Лазо, 155, 21, 18, улице Плеханова, 59, ул. Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87а, 97, 84, 82, 74, 74 А, 96, 96/1–96/10, улица Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2, улица Ипподромная, 14, 14а, 14а/1, 35а, 12, 12, 29, 27а, 27б, 27в, 2, 3 до 3-го этажа.

Ограничения затронут дома, расположенные по улице Бульварной, 32а, 36а, 38а, 40а, 11, 13, 15, 11а, 15а, 13б, улице 1905 года, 38, 40, улице 3-я Транспортной, 1, 7, 7а, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 4, к. 2, 4, 4В, 2а, улице 1-й Транспортной, 7, 10, 11б, 11, 1, улице 2-й Транспортной, 61, 12, 14, 16, 24, 24а, 15, 17.

Машины с питьевой водой будут установлены с 10 часов по адресам Б. Хмельницкого, 160 и 220.