·Общество

В центре Омска на целый день выключат холодную воду

Работники водоканала будут вести ремонтные работы на водопроводе на улице Герцена.

Сегодня, 24 февраля, с 11:00 до 19:00 работники Омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Герцена, 13. Во время ремонтных работ холодной воды не будет в четырех административных зданиях и двух многоквартирных домах, предупредили в ресурсоснабжающей организации.

 Адреса объектов:

  • ул. Герцена, 13, 3 (водопроводный ввод со стороны улицы Герцена – Красногвардейская);
  •  ул. Красногвардейская, 46, 59, 63;
  •  ул. Тарская, 20. 

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. Герцена, 13, с 11:00 до окончания работ.

За временные неудобства организация приносит извинения и советует запастись водой.

