Депутат Госдумы высказал свое мнение на решение демографической проблемы в России.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал высказывание своей коллеги Жанны Рябцевой, недавно заявившей, что семьи, созданные в студенческие годы, самые крепкие, а девушкам нужно рожать в 18–19 лет. Смолин уверен, что вузы должны помогать студенческим семьям.

– В создании студенческих семей не вижу ничего плохого. Знаю несколько семей, где дети родились в студенческие годы и успешно выросли, – сказал депутат в комментарии порталу «Город55». – Но для этого нужно, чтобы университеты помогали таким семьям общежитиями и специальными комнатами, где можно было бы оставить ребят на время занятий, либо местами в детских садах.

Смолин подчеркнул, что одновременно учиться и растить ребенка – всегда непростая задача. Сам, преподавая в университете, всегда делал на это скидку.

– Будучи преподавателем университета и принимая государственные экзамены, я никогда не ставил двоек беременным и кормящим, правильно понимая демографическую политику. Хотя тогда ситуация была гораздо лучше, – отметил Смолин.

По его мнению, лучшим вариантом стимулирования рождаемости является помощь семьям в покупке жилья. Государство должно взять это на себя.