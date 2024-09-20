Его нашли рядом с набитыми мешками вторсырья.

В райцентре Таврическое Омской области потерялся 10-летний мальчик. С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратились его родители. На поиски были ориентированы в том числе сотрудники Росгвардии, получившие информацию о пропаже школьника от дежурного.

Вскоре росгвардейцы обнаружили двух малолетних с мешками в руках. Один из них совпадал по приметам с разыскиваемым. По словам детей, они собирали вторсырье для последующей сдачи в приемный пункт.

Дети были переданы сотруднику по делам несовершеннолетних для дальнейшего возвращения родственникам.