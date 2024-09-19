Омск-Информ
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·Общество

Пропавшего мужчину нашли мертвым.

Сегодня, 19 сентября, поисковый отряд «Доброспас-Омск» сообщил о завершении поисков пропавшего 65-летнего пенсионера. Мужчина пропал почти год назад – в ноябре 2023 года. Мужчина жил в деревне Артачи Тюкалинского района Омской области.

– Найден. Погиб, – говорится в сообщении волонтеров.

Причина и обстоятельства смерти мужчины не сообщаются.

·Общество

Пропавшего мужчину нашли мертвым.

Сегодня, 19 сентября, поисковый отряд «Доброспас-Омск» сообщил о завершении поисков пропавшего 65-летнего пенсионера. Мужчина пропал почти год назад – в ноябре 2023 года. Мужчина жил в деревне Артачи Тюкалинского района Омской области.

– Найден. Погиб, – говорится в сообщении волонтеров.

Причина и обстоятельства смерти мужчины не сообщаются.