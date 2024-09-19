Больше всего закупили лиственниц и сибирских яблонь.

БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подвело итоги торгов на поставку саженцев для озеленения Омска. Контракт будет заключен с предпринимателем из Тамбовской области. За свои услуги поставщик получит 11,1 млн рублей.

Победитель торгов должен привезти в Омск около 2,2 тыс. саженцев, включая 777 лиственниц и 674 сибирских яблони. Также для озеленения города закуплены саженцы березы бородавчатой, липы мелколистной, ивы ломкой, ивы белой, тополя серебристого, клена остролистного, клена татарского, рябины обыкновенной, ясеня обыкновенного, яблони лесной, сосны обыкновенной, ели обыкновенной и ели колючей.

Высаживать их будут в рамках осеннего месячника по благоустройству города.