Им будут помогать с поиском работы и подбором съемного жилья.

В Омской области откроется первый в регионе центр помощи бывшим осужденным. По информации омского УФСИН, он начнет работать с 1 января 2025 года. Помощь будет оказываться лицам, за которыми значится наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной адаптации.

Центры пробации смогут помочь бывшим осужденным с временным местом пребывания. Задача учреждений – создание правовой основы для их социальной адаптации и предупреждение рецидива преступлений.

В будущем на базе центра пробации осужденные смогут получить срочные социальные услуги. В частности, предоставление временного места пребывания, помощь в оформлении временной регистрации, пенсии и инвалидности, содействие в трудоустройстве, восстановление документов, а также подбор съемного жилья.