Сельчанину может требоваться медицинская помощь.

Сегодня, 18 сентября, в паблике омских поисковиков «Доброспас-Омск» появилась информация о поисках 47-летнего Леонида Гинде. Сообщается, что мужчина пропал еще 9 сентября. Он нуждается в медицинской помощи.

В последний раз Леонида видели, когда он вышел из дома в селе Пальцевка Таврического района. Был одет в кофту болотного цвета и комбинезон защитного цвета. Местонахождение сельчанина до сих пор неизвестно.

Сообщить о пропавшем мужчине нужно по телефонам 8-950-212-79-90, 8-999-470-10-08 или 102.