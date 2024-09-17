К поиску подключились росгвардейцы.

В райцентре Таврическое Омской области накануне искали 8-летнюю девочку. Она пошла играть с подругой, однако дорогу к дому найти не сумела. Самостоятельные поиски родителей не дали результатов, и они обратились в правоохранительные органы.

Получили от дежурного информацию о том, что ребенок не вернулся домой и его приметы, к поискам приступили сотрудники Росгвардии. Вскоре они заметили идущую вдоль дороги девочку без сопровождения взрослых. Она рассказала, что играла с подругой во дворе и заблудилась. Росгвардейцы сообщили об обнаружении ребенка дежурному и передали девочку прибывшей на место матери.

Родители ребенка поблагодарили росгвардейцев за оперативность и помощь в поисках дочери. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.