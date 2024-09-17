О старте Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа было объявлено менее двух недель назад.

В Омской области активно проходит вакцинация против гриппа. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день привились 400 тыс. человек, в том числе более 173 тыс. детей. Это хорошие темпы, учитывая, что вакцинация в регионе, как и по всей стране, началась менее двух недель назад.

Прививки населению делаются отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». Вакцинацию можно бесплатно пройти в поликлинике по месту жительства. Роспотребнадзор призывает компании всех форм собственности вакцинировать своих сотрудников от гриппа для снижения экономических потерь в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.