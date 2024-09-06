По стране будет привито не менее 60 % населения. Вакцина защищает от тяжелых последствий гриппа.

Роспотребнадзор объявил о старте Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Как заявили глава ведомства Анна Попова, прививка – это основной и самый эффективный способ профилактики данного заболевания.

– Прививка защищает человека от тяжелых последствий гриппа, снижает риск развития внебольничных пневмоний, помогает иммунной системе выработать защитные антитела для борьбы с инфекцией, – отметила главный санитарный врач страны.

В состав российской вакцины от гриппа входят штаммы вирусов, которые будут наиболее актуальными в нынешнем эпидемическом сезоне. Так, был заменен один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними.

На сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена во всей регионы, а готовность к прививочной кампании находится на высоком уровне. Всего планируется привить до 60 % совокупного населения страны и не менее 75 % людей из групп риска.

Рекомендованное время для вакцинации от гриппа – с сентября по ноябрь. Прививку нужно поставить за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Для проведения вакцинации достаточно обратиться в поликлиники по месту жительства.